Les Constructeurs du Bois : résultats semestriels sous contrôle

(Boursier.com) — La société Les Constructeurs du Bois se félicité d'avoir réussi à maîtriser sa marge de production au premier semestre 2022 dans un contexte inflationniste fort sur le prix des matières premières et le renchérissement des coûts de transport. La marge de production baisse de près de 2,7% (16,2%) et s'établit ainsi à 0,73 ME, soit une croissance de 35% par rapport au semestre de l'exercice précédent.

Les nouveaux chantiers d'envergure remportés au cours du 1er semestre 2022 ont conduit LCB à accélérer ses investissements et ses recrutements afin de renforcer ses fonctions supports. En conséquence, l'EBITDA qui tient compte d'un alourdissement des charges de personnel, de l'accroissement des surfaces de bureau et de la hausse des dépenses informatiques ressort en légère baisse à 0,28 ME, contre 0,33 ME au S1 2021. Le résultat net atteint 0,18 ME, contre 0,29 ME au S1 2021.

LCB à réitérer sa pleine confiance pour atteindre un chiffre d'affaires annuel 2022 supérieur à 10 ME. La société entend très prochainement demander le transfert de ses titres sur Euronext Growth afin d'accompagner sa croissance et d'accroître la l'attrait et la liquidité du titre.