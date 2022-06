Les Constructeurs du Bois obtient la qualification Entreprise Innovante

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois franchit une nouvelle étape dans sa démarche innovante en faveur de l'impact de la construction sur l'environnement. LCB s'est vue attribuer le label "d'entreprises porteuses de projets de développement innovants et stratégiques". LCB bénéficie, désormais, de l'accompagnement de Bpifrance, en charge du développement des sociétés innovantes.

L'obtention de ce label offre, pour une durée de 3 ans renouvelable, la possibilité pour les Fonds Communs de Placement pour l'Innovation FCPI d'investir dans le capital de LCB et pour leurs souscripteurs, de profiter des avantages fiscaux correspondants. Les FCPI ont l'obligation d'investir au moins 70 % de leur actif dans des PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes.

Un projet d'efficacité énergétique accompagné par Bpifrance

En décembre 2021, Les Constructeurs du Bois annonçait la nomination par Cerema Lab du projet Landair'Am. Ce programme innovant de Recherche et Développement vise à développer un réseau de chaleur afin de répondre aux enjeux d'énergie décarbonée, en puisant l'énergie gratuite située dans les couches superficielles du sol (<3m), et en ré-employant des gravats, in situ, de déconstruction. Il vise donc à réduire la consommation énergétique des bâtiments dans une démarche de réutilisation des matériaux de déconstruction. Ce programme bénéficie désormais de l'appui de Bpifrance.

La stratégie d'innovation de LCB portée en interne par une équipe de R&D et ses perspectives de développement économique ont directement participé à l'obtention du label.