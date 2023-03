Les Constructeurs du Bois : lancement d'un emprunt obligataire de 3 ME sous forme de Green Bond

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois renforce ses ressources financières en émettant un emprunt obligataire de 3 millions d'euros sous forme de Green Bond auprès de Uplift High Yield European Growth et de divers investisseurs Banques Privées et Family Offices. Grâce à cette levée de fonds, LCB entend poursuivre le financement de nouveaux projets écologiques bas carbone et accélérer sa croissance organique, lui permettant d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros à horizon 2025.

"L'émission d'un Green Bond traduit la mission de l'entreprise dans le domaine des constructions immobilières écologiques à dimension sociétale. Ces fonds permettront d'intensifier le développement de nos projets immobiliers écologiques fondés sur des matériaux biosourcés et les circuits courts. Nous remercions Capital Système Investissements de nous accompagner dans notre développement", commente François Duchaine, Fondateur, Président et Directeur général de Les Constructeurs du Bois.