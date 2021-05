Les Constructeurs du Bois : la première matériauthèque éphémère des Vosges

Les Constructeurs du Bois concrétise son projet expérimental de déconstruction et de réemploi des matériaux sains présents sur l'ancien site des usines textiles Bragard à Epinal. Cette initiative, soutenue par la Communauté d'Agglomération d'Epinal et l'ADEME, a donné lieu à l'ouverture de la première matériauthèque éphémère des Vosges, espace dédié à la vente des matériaux afin de leur donner une seconde vie.

Le premier écoquartier de LCB à Epinal s'est démarqué par son empreinte écologique forte. En phase avec la nouvelle réglementation RE 2020, ce projet d'envergure prévoit notamment la déconstruction, le tri, le réemploi et la valorisation des matières des anciens matériaux sains du bâtiment industriel. Afin d'assurer le réemploi à 100% des matériaux de déconstruction, LCB s'est entouré d'un réseau de partenaires en économie circulaire. Avec ce projet, LCB contribue à limiter l'utilisation de nouvelles ressources locales dans un chantier de construction et évite la création de déchets en revalorisant des matériaux issus d'une déconstruction. L'éco-promoteur a confié la déconstruction, le tri et la mise à niveau des matériaux à l'entreprise d'insertion Reval'Prest, qui favorise l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté.

Les matériaux recueillis auront plusieurs destinations : une partie sera réemployée pour les aménagements du futur écoquartier d'Epinal et des bâtiments présents sur le site de Bragard, les matériaux restants seront quant à eux vendus au sein de la médiathèque éphémère.

Destinée aux particuliers et professionnels, la matériauthèque a rencontré un franc succès lors de sa première journée d'ouverture le 8 mai. Cet espace éphémère rouvrira ses portes le 19 juin.

Les bénéfices de cette opération seront reversés à l'association AMI, qui oeuvre à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi.

A travers cette démarche innovante en matière de déconstruction, LCB souhaite modéliser cette expérimentation pour la reproduire sur d'autres chantiers du BTP.