Les Constructeurs du Bois inaugure sa nouvelle résidence étudiante à Epinal

(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois annonce l'inauguration de 'La Colloc', 3e réalisation de l'Eco'City d'Epinal.

Cette résidence étudiante, destinée à accueillir les élèves de l'Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industrie du Bois (ENSTIB) et les internes de l'hôpital d'Epinal, a vu le jour grâce à la mobilisation de la communauté des anciens élèves de l'école d'ingénieurs qui ont réussi à lever 4,5 ME pour réaliser ce projet.

Construit en 12 mois, ce bâtiment, qui abrite 55 logements pour une surface de 2.180 m2, réunit les valeurs et les engagements de l'éco-promoteur immobilier : réduction de l'empreinte carbone et des dépenses énergétiques, valorisation du bois, circuits courts et mixité sociale.