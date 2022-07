Les Constructeurs du Bois : des ventes en forte croissance au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Les Constructeurs du Bois ont réalisé un chiffre d'affaires de 4,95 millions d'euros, en hausse de +73,7% par rapport à 2021.

Perspectives

Le second semestre 2022 sera marqué d'une part par la poursuite des chantiers en cours et du programme innovant de R&D en matière d'économie d'énergie, et d'autre part, par le démarrage de la conception des 115 nouveaux lots portant sur la seconde phase du programme de l'écoquartier de Cantebonne, situé à la frontière du Luxembourg.

Disposant de plus de 41.000 m2 de projets en cours et à venir, totalisant un volume d'activités de 130 ME d'ici 2025, LCB, signataire du PACTE Bois + Biosourcés Grand-Est, et, acteur désormais largement identifié pour sa valorisation systématique du bois, entend poursuivre sa croissance en 2022 et vise un CA annuel de plus de 10 ME.