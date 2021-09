Les Constructeurs du Bois : croissance très dynamique au S1 2021

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, LCB affiche un chiffre d'affaires de 2,8 ME, soit une progression pro-forma de 96,56% par rapport au 1er semestre 2020.

La croissance du chiffre d'affaires se répartit de manière égalitaire entre la poursuite des activités historiques avec la construction de résidences séniors et de maisons médicales à travers les marques Pays'Ages et Médi'centre, et le développement de l'offre Eco'City pour laquelle LCB s'est vue confier la réalisation de quatre écoquartiers depuis le lancement de son offre fin 2020.

Rentabilité nette en hausse

Dans un contexte de forte inflation sur le prix des matières premières et de renchérissement des coûts de transport, LCB a réussi à poursuivre l'amélioration de sa marge de production qui s'élève à 0,5 ME (18,0% du CA vs 15,2% du CA au S1 2020). La politique d'achat active de la société privilégiant l'approvisionnement de matériaux auprès de distributeurs locaux a ainsi conduit à une augmentation pro-forma de la marge de production de 132,34% par rapport au S1 2020.

L'EBITDA ressort à 0,3 ME, en progression de 0,1 ME par rapport au S1 2020 malgré l'augmentation des charges de personnel liée au renforcement de la direction opérationnelle de la société pour accompagner sa croissance.

Après prise en compte de dotations aux amortissements de 0,1 ME et d'un impôt sur les bénéfices de 0,1 ME, le Résultat net atteint 0,3 ME, soit une hausse pro-forma de 92%.

Structure financière solide

Au 30 juin 2021, les fonds propres de LCB affichent 1,7 MEUR, en augmentation de 18,4% par rapport au S1 2020. La variation des capitaux propres provient de la contribution du résultat net du semestre.

La Dette Nette ressort à 2,1 ME au 30 juin 2021 soit 1,2 fois les capitaux propres.

Carnet de commandes en progression constante / Rehaussement de l'objectif de croissance

Au second semestre 2021, LCB entamera plusieurs chantiers comprenant le démarrage de deux maisons médicales et d'un Eco'city sur la commune des Forges qui représente plus de

40 logements, 2 immeubles et plusieurs commerces.

L'éco-promoteur immobilier poursuivra en parallèle la construction de deux maisons médicales et d'une résidence étudiante et achèvera la réalisation de son premier Eco'city sur la commune d'Epinal.

Avant la fin de l'année 2021, LCB finalisera sa démarche qualité, qualifiant ainsi plus de 80% de ses produits HQE.

Disposant d'un carnet de commandes de plus de 30.000 m2 représentant un volume d'activité de plus de 85 ME (en croissance de plus de 30% par rapport au S1 2020), la société anticipe une hausse de son chiffre d'affaires 2021 de l'ordre de 50% au lieu des 40% précédemment annoncés.

Prochaine publication : Chiffre d'Affaires annuel 2021 : mardi 1er février 2022 (après Bourse).