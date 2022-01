Les Constructeurs du Bois : confiance et visibilité pour 2022

(Boursier.com) — La société Les Constructeurs du Bois annonce disposer d'une excellente visibilité pour démarrer l'exercice 2022 et confirme ses prévisions d'un chiffre d'affaires 2021 en hausse de l'ordre de 50%.

En 2021, LCB a vu son carnet de commandes augmenter de manière exponentielle : l'éco-promoteur immobilier s'est vu confier la réalisation de nouvelles maisons médicales, et d'ecoquartiers. Ces succès permettent de disposer d'un volume d'activité prévisionnel de plus de 130 millions d'euros d'ici 2025 et reposent notamment sur une politique d'approvisionnement systématique aux circuits courts.

LCB rappelle avoir pris le parti de contrôler la provenance de son bois en privilégiant l'approvisionnement de matériaux auprès de distributeurs locaux. Les relations de proximité nouées avec des partenaires régionaux en bois et en menuiserie ont ainsi constitué un atout de taille pour ne pas subir l'augmentation du prix des matières premières, réduire les aléas logistiques et assurer le suivi et la bonne coordination des projets en cours de réalisation.

L'éco-promoteur s'est notamment entouré de deux sociétés vosgiennes spécialisées dans les structures en bois dont les matériaux proviennent exclusivement du massif vosgien. En complément, LCB a développé un écosystème permettant de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, de l'origine de ses matériaux jusqu'au réemploi des déchets issus de ses chantiers à l'instar de la matériauthèque de l'écoquartier d'Epinal.

LCB envisage prochainement un transfert de ses titres sur le compartiment Euronext Growth afin d'accroître son attractivité et la liquidité du titre.