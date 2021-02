Les Constructeurs du Bois : chiffre d'affaires de 5,1 ME en hausse de 29,5%

Les Constructeurs du Bois : chiffre d'affaires de 5,1 ME en hausse de 29,5%









(Boursier.com) — Les Constructeurs du Bois, éco-promoteur immobilier spécialiste de la construction en bois a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 5,1 ME en hausse de 29,5% par rapport à l'année précédente.

Les légers décalages des chantiers liés au contexte sanitaire ont eu un impact très modéré sur l'activité. Dans une logique de développement durable, LCB a en effet pris le parti de privilégier les circuits courts en travaillant avec des partenaires locaux. Les relations de proximité nouées avec les prestataires externes ont constitué un atout de taille pour assurer le suivi et la bonne coordination des projets en cours de réalisation. Les ventes aux particuliers, segment ne représentant que 25% de l'activité de la société ont quant à elles enregistré un léger recul qui devrait s'estomper dès 2021.

L'exercice a été marqué par l'ouverture de chantiers importants notamment le lancement du premier projet pilote d'écoquartier intergénérationnel à Epinal. Ce programme immobilier d'un montant estimé à 15 ME s'inscrit pleinement dans la réglementation RE 2020, et participe à la réhabilitation des centres-villes de faible densité.

Les Constructeurs du Bois dispose d'un pipeline de plus de 20.000 m2 reposant sur 25 projets en cours de développement et à venir dans le Grand Est, pour un volume d'activité proche de 60 ME.

Perspectives favorables en 2021

Avec un carnet de commandes déjà bien orienté, la société affiche toute sa confiance pour 2021. LCB va notamment poursuivre la réalisation de l'écoquartier à Epinal, qui sera livré dès 2021 pour la première tranche et se soldera par une livraison de l'ensemble en 2023. Ce projet d'envergure sera complété par un second écoquartier dans le centre-ville des Forges en région Grand Est, dont le chantier doit démarrer dès le troisième trimestre 2021.

La croissance de l'activité sera par ailleurs portée par la réalisation de 3 nouvelles maisons médicales et de 2 nouvelles résidences seniors Pays'Ages. Ce nouveau concept de logements avec services pour personnes âgées, à tarifs accessibles a connu dès son lancement un large succès confirmant la pertinence de l'offre proposée par LCB.

La récente entrée en bourse par cotation directe sur Euronext ACCESSTM de LCB a pleinement participé au renforcement de la notoriété locale de la société auprès des fournisseurs et partenaires locaux tout en contribuant à son déploiement commercial.

Dans ce contexte favorable, Les Constructeurs du Bois confirme ainsi ses perspectives de croissance avec un objectif de progression de son chiffre d'affaires en 2021 d'environ 40%.

Prochaine publication : Résultats annuels 2020 le mardi 23 mars 2021 (après Bourse).