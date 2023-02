Les Constructeurs du Bois : chiffre d'affaires 2022 en croissance de 33%

(Boursier.com) — La société Les Constructeurs du Bois a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 10,8 ME, en croissance de 33%.

Au cours de l'exercice, le carnet de commandes de l'éco-promoteur immobilier a doublé, passant de 41.000 à 80.000 mètres carrés de projets en cours et à venir pour un volume d'activité de plus de 200 ME d'ici 2025. La croissance a été tirée par l'ensemble des activités.

En 2023, l'éco-promoteur immobilier va poursuivre le développement des réalisations en cours : plusieurs chantiers dont les Eco'City d'Epinal et des Forges et le lycée de Yutz/Thionville, seront d'ailleurs livrés au cours de l'exercice.

Le développement constant du carnet de commandes et la bonne visibilité de l'activité pour les années à venir permettent à LCB d'afficher toute sa confiance dans la poursuite de sa croissance en 2023 et dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de 30 ME en 2025.

Enfin, la société réitère son ambition de transférer prochainement ses titres sur Euronext Growth afin d'accompagner son développement et d'accroître l'attrait et la liquidité du titre.