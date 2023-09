Les Constructeurs du Bois : belle progression de la rentabilité

(Boursier.com) — La société Les Constructeurs du Bois a réalisé un chiffre d'affaires de 6,04 ME sur la première moitié de l'année, en hausse de 37% par rapport au 1er semestre 2022. Dans un contexte de dégradation globale du marché de la promotion immobilière, LCB confirme la robustesse de son modèle économique alliant offre globale de construction en bois et recours privilégié aux circuits courts. Répondant pleinement aux exigences de décarbonation de la Ville de demain, LCB bénéficie d'une demande croissante des institutionnels pour ses offres résidentielles et tertiaires. Indicateur clef de la croissance du groupe, les ventes en bloc, qui ont été multipliées par 2, représentent désormais 70% des ventes et l'activité tertiaire progresse de 30% par rapport au 1er semestre 2022.

Malgré une conjoncture adverse marquée par une inflation persistante sur le prix des matières premières, la marge de production de LCB s'est nettement améliorée : elle s'établit à 1,49 ME, soit un doublement par rapport à celle du 1er semestre de l'exercice précédent. Elle ressort à 24,6% du chiffre d'affaires, soit une progression de 7,9 points. Dans un contexte de forte hausse du volume de ses activités, le groupe a réussi à optimiser les coûts de ses matières premières tout en ajustant au mieux ses prix de vente.

Au 1er semestre 2023, l'EBITDA qui fait plus que doubler, est en croissance de 137,7% à 0,67 ME. Le résultat net atteint 0,45 ME, soit près de 2,5 fois plus que celui constaté au S1 2022 et une marge nette de 7,5%.

LCB réitère toute sa confiance dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de 30 ME en 2025. Le groupe entend très prochainement demander le transfert de ses titres sur Euronext Growth afin d'accompagner sa croissance et d'accroître la l'attrait et la liquidité du titre.