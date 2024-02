Les Constructeurs du Bois : belle dynamique d'activité en 2023

(Boursier.com) — En 2023, Les Constructeurs du Bois poursuit sa trajectoire de croissance avec un chiffre d'affaires de 14,9 millions d'euros, en progression de +38%.

La montée en puissance de son modèle alliant offre globale de construction en bois et recours privilégié aux circuits courts permet à LCB d'anticiper les prochains seuils de décarbonation de la Ville de demain et de répondre à la demande croissante des institutionnels pour ses offres résidentielles et tertiaires.

Afin d'accompagner la croissance de son carnet de commandes et répondre à ses engagements envers une construction durable et décarbonée, LCB a accéléré ses recrutements portant sur tous les pôles d'activité avec notamment les nominations d'un économiste de la construction, d'ingénieurs thermiques et de dessinateurs. La gouvernance a été parallèlement renforcée avec l'arrivée d'un responsable 'corporate'.

Afin de poursuivre le financement de nouveaux projets écologiques bas carbone et accélérer sa croissance organique, LCB a aussi renforcé sa démarche de financement responsable à travers un emprunt obligataire de 3 ME sous forme de 'Green Bond', un prêt à impact de 1 ME et une augmentation de capital du même montant.

Perspectives

Le nouvel exercice s'annonce déjà dynamique avec la signature en janvier d'un contrat de 7 ME avec ICF Habitat Nord-Est, acteur local du logement social impliqué dans l'essor des territoires, pour 47 logements dans l'écoquartier de Cantebonne à Villerupt.

Disposant d'un carnet de commandes de plus de 60 projets représentant un volume d'affaires de plus de 300 ME à horizon 2028, LCB affiche sa confiance pour le nouvel exercice et au-delà.