Les Constructeurs du Bois : amélioration de la marge en 2022

(Boursier.com) — Le Groupe Les Constructeurs du Bois a réalisé un chiffre d'affaires en progression de 33,3% à 10,8 millions d'euros en 2022. Ce rythme de croissance soutenu conjugué à une hausse sensible de la marge brute valide le modèle de LCB combinant valorisation systématique du bois et recours aux circuits courts.

Dans ce contexte inflationniste marqué par le renchérissement des coûts de construction et de transport, LCB réussit à afficher une marge brute de production en nette hausse de +57,1% à 2,2 ME. La marge ressort à 20,3% du chiffre d'affaires soit une progression de 3 points par rapport à l'année précédente.

Au cours de l'exercice 2022, la société a procédé aux renforcements de certaines fonctions supports et a pris à bail des surfaces de bureaux supplémentaires pour accompagner le développement de son activité. Les charges de personnel sont en hausse de 0,2 ME et les charges externes de 0,7 ME. Une partie de l'accroissement des charges externes résulte d'honoraires non récurrents liés à la cotation et à des levées de fonds pour un total d'environ 0,2 ME. En conséquence, l'Ebitda est en léger recul de 0,1 ME et affiche 0,8 ME pour l'ensemble de l'exercice.

Le résultat net ressort profitable à 0,5 ME (0,6 ME un an plus tôt).

Au 31 décembre 2022, la société affiche une structure financière solide avec une trésorerie excédentaire de 2,2 ME.

Perspectives

Le doublement du carnet de commandes en 2022, passant de 41.000 m2 à 80.000 m2 de projets en cours et à construire, pour un volume d'activité de plus de 200 ME d'ici 2025, conduit LCB à réitérer sa confiance dans la poursuite de sa croissance en 2023 et dans sa capacité à atteindre un chiffre d'affaires de 30 ME en 2025.

Conformément à son plan stratégique 2022-2025, la société va poursuivre la valorisation du bois et de ses filières, intégrer de façon croissante les solutions écoresponsables dans ses réalisations, développer les services à destination des habitants, structurer ses équipes et dupliquer les Eco'City au niveau national.

LCB confirme son projet de transférer prochainement ses titres sur Euronext Growth afin d'accompagner son développement et d'accroître l'attrait et la liquidité du titre.