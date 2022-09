Les Constructeurs du Bois adhère au label Bois de France

(Boursier.com) — Dans le cadre de sa démarche de valorisation du bois et de sa filière dans ses programmes immobiliers, Les Constructeurs du Bois (LCB) annonce son adhésion au label Bois de France. Ce nouvel engagement, qui intervient quelques mois après la signature du pacte Bois + Biosourcés Grand-Est, renforce le positionnement de l'écopromoteur immobilier au sein de la filière bois.

S'adressant à tous les acteurs de la filière bois, le label Bois de France garantit l'origine et le lieu de transformation, d'assemblage et d'emballage du bois. Cet engagement certifie notamment un approvisionnement des adhérents à plus de 80% de bois issus des forêts françaises.

En adhérant au réseau Bois de France, qui totalise près de 140 acteurs de la 1ère et 2ème transformation sur le territoire national, LCB rejoint un réseau de professionnels convaincus que la transformation du bois des forêts françaises doit alimenter durablement les chantiers en France. L'association Bois de France valide chaque année les engagements pris par les entreprises signataires au travers d'un audit

Tous les nouveaux programmes de LCB bénéficieront dorénavant, de ce label.