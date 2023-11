Les Constructeurs Bois : ouverture des travaux de l'écoquartier de Cantebonne à Villerupt

(Boursier.com) — Les Constructeurs Bois (LCB), éco-promoteur immobilier, spécialiste de la construction en Bois, annonce la pose symbolique de la première planche de l'Eco'City de Cantebonne Villerupt (54), à la frontière du Luxembourg . Cette première étape a été inaugurée en présence de nombreuses personnalités publiques, dont la présidente du Directoire de CDC Habitat, Mme Anne-Sophie Grave.

Ce projet d'envergure, qui représente près de 51 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 155 logements, reflète la vision de LCB pour la ville de demain offrant un cadre de vie moderne, convivial, respectueux de l'environnement, et socialement responsable. Pour ce projet global de 51 ME, CDC Habitat a déjà acquis 36 logements sur 155 pour 9,1 ME.

La première phase de ce projet est composée d'un bâtiment collectif de 4 étages qui abritera 30 logements, allant du studio au T4 et d'un bâtiment intermédiaire de 6 logements et pour lesquels Mme Grave a souhaité souligner "l'exemplarité et la qualité des constructions".

Ce projet illustre l'engagement social et environnemental de CDC Habitat et de LCB, qui s'impliquent dans des projets exemplaires dépassant les exigences légales notamment celles de la réglementation RE 2020. Pour la réalisation de ce programme, LCB mettra l'accent sur l'utilisation du bois et de matériaux biosourcés, favorisant ainsi le bien-être à l'intérieur des logements, avec un accès à la nature, aux terrasses, aux balcons, et aux jardins. Conformément aux engagements du groupe CDC Habitat, ce programme est conçu pour être conforme à la RE 2020 et vise à obtenir les certifications NF Habitat HQE "bâtiment biosourcé" niveau 3 et le label E2C2, garantissant l'engagement en matière d'éco-responsabilité et de durabilité des logements. En outre, LCB s'engage à favoriser l'emploi local en intégrant des heures d'insertion dans la construction de ces bâtiments.

Cette opération d'envergure a permis la mise en place du premier partenariat avec CDC Habitat. Il pourrait se prolonger avec cet organisme ainsi qu'avec d'autres acheteurs en bloc qui sont positionnés pour acquérir le restant des lots dès 2024, sur la base de permis de construire déjà obtenus et purgés représentant un chiffre d'affaires de 42 ME pour LCB.