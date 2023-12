Les compagnies aériennes devraient générer des revenus historiques en 2024

(Boursier.com) — Un exercice 2023 excellent, suivi d'une normalisation. Telles sont les dernières prévisions de l'Association du transport aérien international, qui anticipe des revenus records pour le secteur aérien cette année avec un bénéfice net global de 23,3 milliards de dollars, soit plus du double de ce que l'organisme prévoyait en juin dernier. Les revenus devraient progresser de 7,6% pour atteindre 964 milliards de dollars en 2024, contre 896 Mds$ cette année, tandis que le bénéfice net devrait légèrement augmenter à 25,7 Mds$. Le résultat d'exploitation de l'industrie devrait de son côté atteindre 49,3 Mds$ en 2024, contre 40,7 Mds$ en 2023.

L'IATA affirme que la hausse des taux d'intérêt fait grimper le coût du capital tandis que les gains exceptionnels liés à la hausse des tarifs du fret aérien et passagers devraient de dissiper. Les revenus du fret devraient en effet tomber à 111 milliards de dollars en 2024, en forte baisse par rapport au sommet de 210 Mds$ atteint en 2021, mais toujours supérieurs aux revenus de 2019, qui étaient de 101 Mds$.

"Compte tenu des pertes importantes de ces dernières années, le bénéfice net de 25,7 milliards de dollars attendu en 2024 témoigne de la résilience de l'aviation. Les gens adorent voyager et cela a aidé les compagnies aériennes à revenir aux niveaux de connectivité d'avant la pandémie. La rapidité de la reprise a été extraordinaire. Pourtant, il semble également que la pandémie ait coûté à l'aviation environ quatre années de croissance. À partir de 2024, les perspectives indiquent que nous pouvons nous attendre à des modèles de croissance plus normaux pour les passagers et le fret", affirme Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

4,7 milliards de personnes devraient néanmoins voyager en 2024, un record historique, supérieur au niveau pré-pandémique de 4,5 milliards enregistré en 2019.