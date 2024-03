Les capacités LEO d'Eutelsat OneWeb accompagnent Q-KON dans le déploiement de services bancaires en ligne en Afrique australe

(Boursier.com) — Eutelsat Group et la société Q-KON, acteur majeur de l'ingénierie satellitaire en Afrique australe, annoncent le démarrage de plusieurs banques en ligne en Afrique du Sud grâce aux services de connectivité LEO proposés par Eutelsat OneWeb.

Tant les équipes au sein des agences bancaires que leurs clients perçoivent les avantages de ces nouveaux services qui leur permettront de bénéficier d'une connectivité sécurisée et constante, garante de la transmission en temps réel des informations financières et des données relatives aux comptes bancaires. La technologie propre aux satellites LEO offre un large éventail de fonctionnalités complémentaires, que ce soit au niveau opérationnel (en interne) ou pour répondre aux besoins de la clientèle (en externe). Il s'agit notamment des services intranet, des réseaux étendus définis par logiciel (connus sous le nom de SD-WAN), de la gestion à distance des agences bancaires, des liaisons de raccordement de données ("backhaul"), mais aussi des réseaux Wi-Fi destinés au personnel et aux clients et des services proposés aux guichets automatiques (GAB).

Le démarrage de ces services par Q-KON fait suite à l'intégration, en 2023, des services de connectivité par satellite LEO d'Eutelsat OneWeb à Twoobii, l'offre de services satellitaires intelligents de Q-KON dont le déploiement se poursuivra au cours des prochains mois.

Les défis spécifiques qui se posent à l'Afrique en matière de connectivité et d'infrastructures échappent souvent aux formules prêtes à l'emploi. Ils nécessitent une réponse sur mesure, à l'instar des services intelligents Twoobii de Q-KON ou encore de l'offre de services à faible latence et à haut débit d'Eutelsat OneWeb.

"Les infrastructures LEO pleinement opérationnelles témoignent de l'intérêt, en termes d'offre de services financiers, de la solution Twoobii proposée par Q-KON en partenariat avec Eutelsat OneWeb " explique Dawie de Wet, CEO du Groupe Q-KON. " Nous avons hâte de poursuivre le déploiement de cette solution de connectivité LEO au sein d'un plus grand nombre de succursales, afin de servir au mieux les attentes de nos clients du secteur bancaire à travers l'ensemble de l'Afrique australe", a-t-il ajouté.

Cyril Dujardin, Co-Président d'Eutelsat OneWeb, la branche Connectivité d'Eutelsat Group, a précisé : "Nous sommes ravis de pouvoir constater les bénéfices que nos services de connectivité LEO apportent d'ores et déjà aux entreprises présentes sur le territoire sud-africain. Q-KON est un formidable partenaire avec lequel nous nous réjouissons de pouvoir mettre nos services à la portée d'un nombre croissant d'entreprises à travers le pays."