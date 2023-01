Les bénéfices de Netflix s'effondrent, le patron historique prend du recul, mais le titre flambe à Wall Street !

(Boursier.com) — Netflix , le géant américain du streaming vidéo, bondissait de 7% après bourse à Wall Street hier soir. Pourtant, le groupe a dévoilé des revenus trimestriels tout juste en ligne et une chute de son bénéfice, très inférieur aux attentes de marché. En outre, le directeur général emblématique du groupe, Reed Hastings, va quitter ses fonctions, le directeur des opérations Greg Peters prenant le rôle de co-directeur général. Les opérateurs n'ont cependant pour l'heure d'intérêt que pour l'évolution des abonnements, qui ressort en revanche nettement plus positive que prévu. Le groupe juge en outre que ses plans pour sévir contre le partage de mots de passe devraient alimenter les revenus.

Pour le trimestre écoulé, quatrième trimestre fiscal 2022, Netflix a dégagé un bénéfice ajusté par action de 12 cents, bien loin du consensus FactSet qui se situait à 55 cents. Un an plus tôt, le groupe avait dégagé un bénéfice par action de 1,33$. Les revenus se sont établis à 7,85 milliards de dollars sur ce trimestre clos fin décembre, en ligne avec les attentes de marché, à comparer à un niveau de 7,71 milliards de dollars un an plus tôt, à la même époque. Entre une croissance faible et un bénéfice très inférieur aux anticipations, ces résultats sont objectivement peu reluisants. Mais Wall Street ne manque pas d'imagination et semble percevoir un potentiel d'expansion supplémentaire pour le groupe, qui vient de lancer ses offres à moindre prix soutenues par la publicité. Certains fins observateurs relèvent par ailleurs que la chute du bénéfice est liée en bonne partie à une charge sans impact sur la trésorerie. Le résultat net s'est ainsi écroulé à 55 millions de dollars, contre 607 millions un an plus tôt, du fait essentiellement de cette charge non-cash de 463 millions de dollars liée à la dette détenue en Europe.

Reed Hastings, cofondateur de Netflix, a démissionné de ses fonctions de "co-CEO" et va devenir président exécutif. Le nouvel homme fort se nomme Greg Peters. Il dirigeait les opérations et a donc contribué fortement aux nouveaux plans du groupe soutenus par la "pub". Peters devient ainsi co-directeur général, aux côtés de Ted Sarandos. "Depuis que Reed a commencé à nous déléguer la gestion, Greg et moi avons construit un modèle d'exploitation solide basé sur nos valeurs communes et notre approche de la croissance aux vues similaires", a déclaré Sarandos dans une lettre aux actionnaires. On comprend donc que la structure managériale n'évolue pas autant qu'il n'y paraît. Hastings indique d'ailleurs dans une lettre séparée que depuis deux ans et demi déjà, il a augmenté la délégation de gestion en faisant appel à Sarandos et Peters. Il s'agissait d'une période charnière pour le groupe, confronté aux défis de la pandémie et aux récents challenges concurrentiels et d'activité.

Le point positif majeur retenu par les marchés est donc celui des gains d'abonnés, qui se chiffrent il est vrai à 7,7 millions sur le trimestre, dépassant très largement les attentes. Les analystes s'attendaient à 4,58 millions selon FactSet. Netflix n'offrira plus de prévisions concernant cette métrique, qui fait toujours réagir les marchés de manière démesurée. En octobre, les dirigeants de Netflix avaient prédit que la société récupèrerait 4,5 millions d'abonnés nets au quatrième trimestre. Netflix avait signalé des pertes d'abonnés pour les deux premiers trimestres de 2022, incitant les dirigeants à dévoiler un service basé sur la publicité en novembre pour les clients désireux de payer moins.

"2022 a été une année difficile, avec un début mouvementé mais une fin plus brillante", ont écrit les dirigeants dans leur lettre aux actionnaires jeudi. "Nous pensons que nous avons une voie claire pour relancer la croissance de nos revenus : continuer à améliorer tous les aspects de Netflix, lancer le partage payant et développer notre offre publicitaire".

Les dirigeants ont prévu une croissance des revenus de 4% d'une année sur l'autre au premier trimestre, ce qui suggérerait environ 8,2 milliards de dollars de ventes, tandis que les analystes prévoyaient 8,15 milliards de dollars en moyenne, selon FactSet. Le management s'attend à ce que la croissance constante des revenus en devises "s'accélère au cours de l'année". Néanmoins, la répression du partage de mots de passe qu'ils prévoient de déployer à grande échelle au premier trimestre pourrait provoquer des heurts et annulations au début de l'année, avec potentiellement un impact sur la croissance des membres à court terme. Le pionnier du streaming vidéo table sur un bénéfice du premier trimestre fiscal de 1,28 milliard de dollars, 2,82 dollars par action, contre 2,98$ par action de consensus FactSet.