Les batteries Saft alimentent les trains du Grand Paris Express

(Boursier.com) — Saft , filiale de TotalEnergies, a commencé à livrer des systèmes de batteries de secours pour les rames de métro Metropolis d'Alstom destinées au Grand Paris Express, le plus grand projet de transport en Europe. Saft a déjà fourni les 10 premiers systèmes de batteries pour cinq trains sur un total de 183 trains qui seront nécessaires aux trois nouvelles lignes (15, 16 et 17) d'ici 2030.

Les batteries alimenteront les systèmes de signalisation et de contrôle embarqués, l'éclairage de sécurité, le contrôle des portes, les systèmes de communication, ainsi que la ventilation, la climatisation, l'éclairage et les prises de recharge USB.

Chaque système de batterie fournira une capacité de 130 ampères-heures (Ah) et est basé sur la dernière version de batteries nickel MRX, ainsi que ses accessoires et coffre batterie. Les batteries sont conçues pour offrir une grande longévité pouvant atteindre jusqu'à 20 ans, ainsi qu'une fiabilité élevée pour un faible coût total de possession (TCO). En outre, de taille compacte, elles permettent à Alstom de libérer de l'espace dans le compartiment voyageurs.