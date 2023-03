Les batteries Saft alimentent la troisième génération de satellites météorologiques d'EUMETSAT

(Boursier.com) — Saft fournit des batteries lithium-ion fiables, durables et de haute performance pour le programme Meteosat Third Generation (MTG) d'EUMETSAT. Qualifiées pour les applications spatiales, les batteries sont conçues pour recueillir et transmettre en permanence des données météorologiques, y compris lors des périodes d'éclipse en orbite terrestre géostationnaire (GEO) d'une durée de 72?minutes par jour.

Les six satellites, d'une durée de vie nominale de 8,5?ans en orbite, seront lancés et mis hors service de manière séquentielle afin d'assurer une couverture constante jusqu'au début des années 2040.

La nouvelle génération de satellites météorologiques MTG fournira des observations plus détaillées de l'atmosphère terrestre et un suivi en temps réel de la foudre pour faire considérablement progresser les prévisions météorologiques.