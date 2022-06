Les annulations de vols se multiplient chez Lufthansa

(Boursier.com) — Dur retour à la réalité chez Lufthansa. Après l'annonce de la suppression de 900 vols le mois passé, la compagnie nationale allemande a indiqué annuler 2.200 vols additionnels en Allemagne et en Europe en juillet et août après qu'une vague d'infections au coronavirus eut aggravé les pénuries de personnel. La demande de voyages a considérablement rebondi en Europe avec la levée des mesures anti-virus, laissant certaines compagnies aériennes sans solution immédiate pour faire face à la forte reprise de l'activité. Une nouvelle vague épidémique et la grogne d'une partie du personnel au sein de plusieurs transporteurs appelant à cesser le travail pour obtenir des augmentations de salaire face à l'envolée de l'inflation compliquent davantage la situation dans le ciel européen.