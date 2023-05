Les Agences De Papa : réduction des pertes et levée de fonds

(Boursier.com) — Les Agences De Papa SA a réalisé lors de l'exercice clos le 31 décembre 2022, un chiffre d'affaires de 3,14 millions d'euros, et pour le groupe, un chiffre d'affaires consolidé de 625,15 kE (compte tenu du résultat des management fees) et une perte de -9,46 ME.

En parallèle, le Groupe a significativement réduit ses dépenses externes, avec un total achats et charges externes passant de 8,14 ME au 31 décembre 2021 à 4,95 ME au 31 décembre 2022. Les pertes ont également diminué de plus de 3,5 ME, soit près de 30%).

Levées de fonds

Les Agences De Papa annonce la mise en place de financements destinés à couvrir ses besoins en fonds de roulement pour les 12 prochains mois. Ces financements sont composés d'une émission d'obligations convertibles de 4 ME auprès du partenaire financier Capital Système Investissements, d'une augmentation de capital de 8,4 ME (principalement par voie de compensation de créances avec les créances en compte courant détenues par les actionnaires historiques) et d'une émission de bons de souscription d'actions permettant, en cas d'exercice en totalité, une levée de fonds complémentaire de 6,7 ME.

Les obligations, remboursables au 30 mai 2025, portent intérêt au taux annuel de 12% et donneront, en cas de conversion intégrale, le droit de souscrire des actions de la société au prix unitaire de 0,25 euro, représentant une décote de 50% par rapport au dernier cours coté. La conversion de l'intégralité de ces obligations entraînerait une augmentation de capital d'une valeur nominale de 1,07 ME.

L'objectif de l'augmentation de capital est d'un montant de 8,4 ME afin de renforcer les capitaux propres de la société. Celle-ci est principalement réalisée par voie de compensation de créance par incorporation des comptes courants au capital, notamment des deux actionnaires historiques de la Société que sont la société GFI & Partners (5 ME) et la société Les Papas Invest (2,1 ME), et par apport en numéraire.

Le prix de souscription unitaire de cette augmentation de capital est de 0,25 euro, représentant une décote de 50% par rapport au dernier cours coté.

La société a également émis 26.620.000 bons de souscription d'actions au profit d'investisseurs. Chaque bon donne le droit de souscrire, au plus tard le 31 décembre 2024, à 1 action au prix unitaire de 0,25 euro, représentant une décote de 50% par rapport au dernier cours coté. L'exercice de l'intégralité de ces bons entraînerait une augmentation de capital d'une valeur totale, prime d'émission comprise, de 6,7 ME.