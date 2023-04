Les Agences de Papa : la ligne de financement ne pourra pas être mise en oeuvre dans l'immédiat

(Boursier.com) — Le réseau immobilier digital Les Agences de Papa a annoncé le report de son projet de transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris.

La ligne de financement d'un montant maximum de 10 ME par émission de bons d'émission d'actions annoncée précédemment, qui était conditionnée au transfert de la cotation, reste en vigueur mais ne pourra pas en conséquence être mise en oeuvre dans l'immédiat.

La société indique s'activer pour financer son besoin en fonds de roulement et précise avoir déjà reçu des marques d'intérêts à hauteur de 2 ME.

Afin de renforcer les fonds propres, les fondateurs Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini s'engagent dès à présent à capitaliser les comptes courants de leurs holdings GFI Partners et Papas Invest jusqu'à hauteur de 7 ME lors de l'opération de financement à venir.

La société a par ailleurs lancé un processus de réduction de ses coûts de fonctionnement notamment par la mise en place d'un plan de restructuration de ses effectifs.

Compte tenu de ces éléments, Les Agences de Papa prévoit de publier au plus tard le 31 mai 2023 ses comptes clos le 31 décembre 2022.