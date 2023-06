(Boursier.com) — Les Agences de Papa SA, société cotée sur Euronext Access+, annonce aujourd'hui le changement de sa dénomination commerciale pour mieux refléter la nouvelle proposition de valeur de la société : Les Agences de Papa devient Versity.

La société Les Agences de Papa, dorénavant Versity, est présent sur le marché de l'immobilier depuis plusieurs années et a connu un fort développement grâce à son approche innovante et digitale.

Le projet Versity s'inscrit dans cette démarche et a été officiellement présenté au marché lors du salon Consumer Electronic Show (CES) en janvier dernier à Las Vegas.

Versity est une solution technologique permettant d'offrir une nouvelle expérience immobilière immersive des biens immobiliers et de leur environnement.

Versity : le premier métavers dédié à l'immobilier

"Versity c'est le premier pas du Web3 appliqué à l'immobilier. Ce changement de nom est une étape importante pour nous car il traduit notre vision de l'avenir et notre volonté d'offrir à nos clients une expérience immobilière immersive et interactive unique. Nous sommes convaincus que Versity répondra aux attentes des particuliers et aux besoins des professionnels de l'immobilier" a déclaré Frédéric Ibanez, PDG de Versity.

Versity marque le franchissement d'une étape supplémentaire dans la digitalisation de l'immobilier. Premier métavers dédié à l'immobilier, il vise à permettre aux particuliers et aux professionnels d'interagir dans un monde virtuel où l'accessibilité aux services liés au cycle de vie d'un bien immobilier sera optimisée, facilitant ainsi les transactions immobilières.

Dans le prolongement de l'ICO (Initial Coin Offering) lancée en 2022, le développement de Versity se poursuit en 2023 avec deux autres étapes structurantes à venir :

la présentation d'une première version de Versity (Minimal Value Product) permettant de s'assurer de la viabilité du produit avant d'y intégrer davantage de fonctionnalités ;

et la cotation des tokens Versity sur une place de marché numérique.

Changement de dénomination sociale lors de la prochaine assemblée générale

A l'occasion de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le 30 juin 2023, il sera proposé aux actionnaires des Agences de Papa de modifier la dénomination sociale de la société en VERSITY.