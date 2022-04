Les Agences de Papa dans le metaverse !

(Boursier.com) — Les Agences de Papa dévoileront, dans les prochaines semaines, "le nouvel écosystème virtuel de l'immobilier basé sur les technologies WEB3". Demeurant sur leur objectif de poursuivre la digitalisation des métiers de l'immobilier, en utilisant le numérique comme levier du réel, Les Agences de Papa poursuivent leur stratégie de développement en préparant l'avenir. En effet, l'utilisation de la Blockchain, des cryptomonnaies et des NFTs "permettront d'améliorer significativement les services proposés aux clients". Plusieurs acteurs se sont déjà positionnés dans le metaverse, notamment sur la commercialisation de terrains. Pour les Agences de Papa, il s'agit d'aller plus loin en proposant de relier le monde réel et le monde virtuel afin de donner à tous les acteurs plus de transparence sur l'environnement des biens immobiliers proposés, un accès facile et sécurisé à encore plus d'informations sur les biens et services, et en favorisant des décisions plus précises et plus rapides.

Le nouvel écosystème des Agences de Papa sera accessible à tous (entreprises, particuliers), à travers une plateforme web 3.0 et permettra de naviguer et d'effectuer autrement les démarches dédiées à l'acquisition d'un bien mais également de profiter de toutes les activités annexes propres au metaverse comme les solutions d'investissement, le développement de la communauté de l'immobilier, l'échange entre les contributeurs, le développement de l'espace virtuel et donc de l'offre (de biens immobiliers mais aussi de services tels que le déménagement, la décoration d'intérieur, la rénovation, etc.).

Pour financer ce projet, les Agences de Papa vont lever des fonds au travers d'une ICO qui s'articulera en plusieurs temps, avec des préventes à partir du 15 avril 2022, un 1er round du 15 mai au 15 juin, un 2e round du 15 juin au 15 juillet 2022 et un 3e round du 15 juillet au 15 septembre 2022. Cette opération n'appellera pas d'augmentation de capital et sa mise en oeuvre sera non dilutive pour les actionnaires des Agences de Papa.