Les Agences de Papa : 52,5 KE de chiffre d'affaires au 1er semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le réseau immobilier digital indépendant Les Agences de Papa a signé, au 1er semestre 2021, 2.400 mandats de vente au cours du 1er semestre. Cette dynamique, qui ne se reflète pas encore dans le niveau de chiffre d'affaires au 30/06 (52,5 kE) compte tenu du délai de transformation des mandats, portera ses fruits au cours du 2nd semestre de l'exercice. L'intensification de l'activité constatée en fin de période permet d'anticiper une accélération des transactions au 2nd semestre. L'enrichissement de l'offre commerciale devrait également participer à la croissance de l'activité annuelle.

La société étudie la possibilité de procéder à un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés dans un futur proche. Les Agences de Papa ont aussi annoncé le lancement d'un service de Location qui sera opérationnel dès la rentrée 2021. Cet enrichissement de l'offre commerciale, jusqu'à présent dédiée aux transactions immobilières dans l'Ancien, permettra aux Agences de Papa de mettre son réseau et son savoir-faire digital au service des propriétaires bailleurs et des locataires. Cette offre sera constituée d'un service de base gratuit et d'un bouquet de services optionnels accessibles à des conditions privilégiées, visant à simplifier les démarches des propriétaires bailleurs et des locataires. L'entreprise poursuit ainsi sa volonté de développer de nouveaux relais de croissance tout en restant fidèle à sa promesse : concilier projets immobiliers et pouvoir d'achat.

Les Agences de Papa ont mis en oeuvre un plan de recrutement afin d'accompagner la croissance de l'entreprise. Au 30 juin 2021, la société compte plus de 100 collaborateurs.

Les Agences de Papa s'est choisi un nouveau siège social. LA groupe a annoncé en juillet la signature d'un bail de 6.300 m2 avec la Compagnie de Phalsbourg et Fondimmo au sein d'un projet immobilier de premier plan situé au centre de Nice. Baptisé Iconic, cet espace accueillera le nouveau siège social des Agences de Papa au cours du 1er semestre 2022, permettant ainsi de regrouper les équipes actuellement réparties sur trois sites distincts.

Les Agences de Papa ont également annoncé leur volonté d'accueillir au sein de l'Iconic une pépinière de proptechs et un espace de coworking dans le but de créer un écosystème favorable au lancement de nouvelles initiatives.