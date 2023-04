Lepermislibre : résultat d'exploitation déficitaire de 4,6 millions d'euros en 2022

(Boursier.com) — Lepermislibre , pionnier de l'auto-école en ligne en France, publie ses résultats au titre de l'exercice 2022 ainsi que son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023.

La généralisation en 2022 par les pouvoirs publics du site "RDV Permis" d'inscription à l'examen pratique du permis a bouleversé en profondeur les modalités d'attribution des places en permettant aux plateformes d'auto-écoles en ligne de pouvoir rivaliser avec les auto-écoles traditionnelles.

Basant désormais l'attribution du nombre de places à l'examen du permis en fonction du nombre d'enseignants équivalent temps plein, ce nouveau dispositif redistribue les cartes, gommant tout favoritisme au profit des auto-écoles traditionnelles en permettant aux acteurs digitaux de proposer des places aux candidats avec des délais d'attentes significativement raccourcis.

Fort de sa communauté de près de 1.000 enseignants de la conduite, Lepermislibre a saisi cette opportunité exceptionnelle de transformation du marché de l'auto-école pour réduire les délais d'attente de ses candidats pour passer l'examen pratique et obtenir ce sésame indispensable qu'est le permis de conduire, de 8 mois avant "RDV PERMIS" à seulement 32 jours en moyenne fin 2022.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 14,9 ME, en hausse de +22% par rapport à 2021. La société a continué d'accompagner de nombreux candidats dont la formation au permis de conduire est financée par le Compte Personnel de Formation (CPF). Ceux-ci ont représenté 69% du chiffre d'affaires 2022, contre 72% en 2021 et ont généré une croissance des ventes de +15%. Les candidats hors parcours CPF, ont contribué à hauteur de 31% au chiffre d'affaires 2022 contre 28% en 2021, et générant une progression de +37%.

La marge brute a augmenté de plus de 5 points par rapport à 2021 pour atteindre 38,5% du chiffre d'affaires. Elle bénéficie de la répartition des ventes encore composées majoritairement de candidats utilisant le CPF pour financer leur formation. Cette marge brute constitue un point haut et devrait diminuer progressivement pour s'approcher du seuil des 30% en 2025, suite au rééquilibrage en cours que la Société a décidé d'opérer au bénéfice des candidats hors parcours CPF, dont la part est majoritaire dans les candidats qui s'inscrivent.

Pour anticiper une hausse significative du nombre de candidats ayant recours à ses offres, et pour maintenir une qualité de service irréprochable qui a fait la renommée de sa plateforme, la Société a accéléré en 2022 la constitution de ses équipes managériales (CFO, CMO, DRH) et opérationnelles (Tech, IT, support clients). Au 31 décembre 2022, Lepermislibre comptait 82 collaborateurs, contre moins de 50 fin 2021, soit une hausse de +64% des effectifs.

Jusqu'en 2021, la société avait concentré ses actions marketing uniquement sur quelques supports ciblés. En 2022, Lepermislibre a intensifié ses opérations de communication pour renforcer sa présence sur les médias sociaux et accroître la notoriété de sa marque, notamment lors du 2ème semestre 2022, par une large campagne d'affichage menée dans plusieurs villes de France. Ces investissements humains et marketing significatifs sont à l'origine de l'augmentation des charges d'exploitation qui ont doublé par rapport à l'exercice 2021 et d'un résultat d'exploitation déficitaire de 4,6 millions d'euros en 2022 contre une perte de 0,6 million lors de l'exercice précédent.

Accélération de la croissance en 2023

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023 détaillé ci-dessous s'élève à 4,2 ME, en hausse de +20% par rapport à la même période en 2022.

Comme anticipé, les mesures prises en fin d'année 2022 par les pouvoirs publics afin de renforcer le contrôle et la vérification de l'identité numérique ralentissent l'accessibilité aux formations des nouveaux candidats CPF (-6% vs T1 2022). Mais cette évolution est compensée par la forte progression des candidats hors financement CPF (+80% vs T1 2022), qui, avec la diminution des délais de présentation à l'examen pratique, sont de plus en plus nombreux à choisir Lepermislibre, garantie d'un parcours d'apprentissage complet de qualité.

La base des candidats hors CPF déjà en forte croissance sur les trois premiers mois de l'année (45% du chiffre d'affaires contre 30% au T1 2022) va, trimestre après trimestre, mécaniquement continuer à s'accroître et favoriser une accélération du chiffre d'affaires qui sera très visible à compter du second semestre de l'exercice.

Ce rééquilibrage dans la répartition des candidats est également bénéfique en termes de financement du cycle d'exploitation, car moins consommateur de besoin en fonds de roulement, ces candidats réglant comptant leurs heures de conduite, par opposition au système d'acomptes et de facturation en fin de cycle de formation des candidats CPF.

Pour accompagner au mieux ses utilisateurs, Lepermislibre a lancé au premier trimestre un service pour faciliter les démarches administratives obligatoires et contraignantes à l'inscription aux épreuves du permis de conduire. Avec cette offre, les candidats s'appuient sur l'expertise et la capacité de Lepermislibre à digitaliser les process pour obtenir leur numéro de candidat facilement. Cette démarche de simplification est parfaitement en ligne avec l'évolution du cadre réglementaire notamment via la récente loi Houlié adoptée par l'Assemblée Nationale le 27 mars dernier qui vise à faciliter le passage du permis de conduire.

La société devrait profiter pleinement dans les mois qui viennent de ces évolutions sectorielles et de l'exécution de sa feuille de route pour accélérer sa croissance.

Prochain communiqué, le 13 juillet avec le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023.