Lepermislibre : Croissance organique de 13% en 2023

(Boursier.com) — lePERMISLIBRE , pionnier de l'auto-école en ligne en France, publie son chiffre d'affaires du 4ème trimestre (T4) et de l'année 2023. Sur l'année écoulée, le chiffre d'affaires s'élève à 16,8 ME, en croissance de +13% par rapport à 2022, marquée par un rééquilibrage de l'activité au profit des formations financées de manière classiques qui représentent désormais 44% des ventes (vs 31% en 2022).

Cette évolution, sur laquelle s'était engagée la société, optimise le financement du cycle d'exploitation, avec la maîtrise du besoin en fonds de roulement, les achats d'heures de conduite étant réglés comptant par les clients dès les commandes passées.

Le chiffre d'affaires du T4 2023 s'élève à 3,9 ME, en baisse de -2% par rapport à la même période en 2022.

Cette baisse trimestrielle ponctuelle s'explique essentiellement par :

1/ la contraction de 18% des ventes réalisées sur la période par les candidats finançant leur formation grâce au dispositif du CPF (Compte Personnel de Formation) alors que le chiffre d'affaires classique a continué de progresser de plus de 27%

2/ une diminution plus marquée qu'à l'accoutumé des heures de conduite réalisées sur le mois de décembre.

Réaffirmation de l'objectif de rentabilité opérationnelle en 2024

lePERMISLIBRE réaffirme son objectif d'atteindre la rentabilité opérationnelle sur l'ensemble de l'exercice 2024 avec une masse salariale désormais stabilisée à 67 personnes comparée à 82 fin 2022, une réduction des coûts de structure et un meilleur ciblage des dépenses marketing, dans un marché annuel de plus de 2 milliards d'euros et dans lequel les auto écoles en ligne s'installent progressivement...

Poursuite de la croissance en 2024

Afin de poursuivre sa croissance en 2024 et au-delà, lePERMISLIBRE entend s'appuyer sur plusieurs leviers stratégiques :

- La densification du maillage géographique dans les villes de moins de 50.000 habitants dans lesquelles la demande est forte. En 2023, la société a déployé son service dans environ 40 nouvelles villes ;

- L'enrichissement et la diversification de son offre. lePERMISLIBRE a lancé fin 2023 "le permis assuré", une solution unique et innovante qui garantit aux candidats qu'ils ne paieront pas d'heures supplémentaires de formation à l'épreuve pratique du permis de conduire, même en cas d'échec. lePERMISLIBRE entend lancer en 2024 d'autres innovations assurantielles avec l'objectif de mettre à disposition des candidats toujours plus de services pour réussir leur permis de conduire et améliorer leur expérience de nouveaux conducteurs ;

- Le développement d'un suivi personnalisé du parcours des candidats en capitalisant sur l'utilisation des données, pour leur proposer des actions spécifiques selon l'évolution de leur formation. En particulier, pour favoriser la proximité et le suivi rapproché, le PERMISLIBRE offrira la possibilité à chaque candidat de pouvoir entrer en contact avec un conseiller de la société en moins de 24 heures. Cette initiative vise à les accompagner dans leurs choix et à maximiser leur taux de réussite au permis de conduire.

Lucas Tournel, co-fondateur et Président Directeur Général de lePERMISLIBRE a déclaré : "L'année 2023 enregistre une croissance de 13% du chiffre d'affaires tenant compte d'un ralentissement ponctuel de l'activité au 4ème trimestre et une situation inédite et exceptionnelle de baisse des heures de conduite réalisées en décembre. Nous nous engageons dans l'année 2024, avec la détermination de, poursuivre notre croissance à un rythme soutenu et continuer d'innover pour mettre à disposition des candidats des solutions et services facilitant l'obtention du précieux sésame. 2024 devrait marquer également un jalon clé dans notre trajectoire avec l'atteinte de la rentabilité opérationnelle liée à l'augmentation de la marge brute et la réduction des coûts, conformément à notre engagement lors de notre introduction en bourse."

Prochain communiqué, le 27 mars 2024 avec les Résultats annuels.