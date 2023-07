Lepermislibre : 20% de croissance d'activité au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Lepermislibre au 2e trimestre 2023 s'élève à 4,5 millions d'euros, en hausse de +20% par rapport à la même période en 2022.

En cumul sur le 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires s'établit à 8,6 ME, en croissance de +20% par rapport au 1er semestre 2022.

Le 1er semestre 2023 se caractérise par un rééquilibrage de l'activité au profit des candidats finançant leur formation au permis de conduire par leurs propres moyens, représentant désormais 42% du chiffre d'affaires total (30% sur la même période en 2022).

La hausse des ventes réglées comptant est bénéfique en besoin en fonds de roulement, par opposition à la facturation en fin de cycle de formation s'appliquant aux candidats utilisant le CPF. Le niveau élevé des formations commandées sur le 1er semestre 2023 et qui seront majoritairement produites sur le reste de l'année devrait soutenir l'activité commerciale sur le second semestre.

Le développement de l'activité et les récentes avancées permettent à Lepermislibre de proposer une offre de plus en plus complète et aboutie afin de toujours mieux accompagner sa communauté d'enseignants de la conduite et de répondre au plus près aux besoins des candidats au permis de conduire en vue de bâtir le leader français de l'enseignement de la conduite en ligne.

Au 30 juin 2023, la trésorerie disponible s'élève à 7 ME.