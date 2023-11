Lenovo et EPOS annoncent un accord stratégique

(Boursier.com) — Lenovo et EPOS, pionnier de la technologie audio, ont annoncé un accord stratégique visant à fournir des solutions audio de haute qualité aux professionnels en entreprise. Cet accord repose sur les atouts des deux marques en matière de conception, de développement, d'innovation et de portée commerciale pour répondre à la demande croissante d'expériences audio-professionnelles dans l'environnement de travail hybride.

Le marché de l'audio-professionnel connaît une croissance portant sur le long terme, stimulée par le travail hybride, l'adoption généralisée des communications unifiées et les mises à jour des casques d'écoute par les utilisateurs finaux afin d'améliorer l'expérience audio. Lenovo et EPOS ont pour objectif de répondre à cette demande en proposant des solutions audio de haute qualité, puissantes, fiables et faciles à utiliser, permettant de relever les défis actuels en matière de communications unifiées, aussi bien à la maison, au bureau qu'en déplacement.

Grâce à cet accord, EPOS deviendra le partenaire mondial audio de Lenovo des accessoires audio pour PC. Lenovo et EPOS s'engagent à créer ensemble de meilleures expériences de collaboration riche pour nos clients, offrant une expérience plus homogène lorsqu'elle s'associe aux appareils Lenovo comme les ordinateurs portables ThinkPadTM et ThinkBookTM. Cela comprend le codéveloppement de matériels, logiciels et services futurs permettant de créer des solutions audio-professionnelles et de favoriser des écosystèmes PC et audio innovants entraînant un plus grand engagement de l'utilisateur et une optimisation de la productivité.

L'ambition commune est de créer des propositions de valeur uniques pour les clients qui recherchent une communication claire, une collaboration irréprochable et des outils de productivité optimaux dans le cadre de multiples scénarios d'utilisation de travail hybride. En outre, la gamme EPOS sera incluse dans le programme d'offres tripartites de Lenovo,rd ce qui permettra aux clients de disposer d'un vaste choix d'appareils audio avec un seul fournisseur.