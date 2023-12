Lennar : toujours solide ?

(Boursier.com) — Lennar , le promoteur immobilier américain, a publié au titre de son quatrième trimestre fiscal et de l'exercice 2023 des résultats robustes. Pour le quatrième trimestre, le bénéfice dilué par action a été de 4,82$ (4,55$ un an avant), soutenu par l'augmentation de 19% des livraisons. Les commandes nouvelles ont progressé de 32% à 17.366 logements. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 5,17$ contre 4,64$ de consensus. Le bénéfice net trimestriel a représenté 1,4 milliard de dollars, ou 1,5 milliard hors ajustements. Les revenus trimestriels ont représenté 11 milliards de dollars contre 10,2 milliards un an auparavant. Pour l'exercice dans son ensemble, le bpa ajusté a été de 14,25$ et le bénéfice de 3,9 milliards de dollars. Les revenus annuels ont totalisé quant à eux 34,2 milliards de dollars (33,4 milliards de consensus), avec une marge brute de 23,3% et une marge nette de 16,4%. La faiblesse de l'offre de logements aux Etats-Unis soutient donc toujours la demande, malgré la hausse des taux de crédit. Le groupe de Floride a livré 23.795 unités sur le trimestre clos fin novembre, soit une croissance de 19% en glissement annuel.