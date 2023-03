Lennar : l'immobilier, un refuge ?

(Boursier.com) — Lennar , le constructeur américain de maisons, grimpe avant bourse à Wall Street après les trimestriels. Le groupe vient de publier en effet des résultats et prévisions supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a annoncé un bénéfice net du premier trimestre fiscal de 596 millions de dollars soit 2,06 dollars par action, contre 504 millions de dollars, à la même période, l'an dernier. Les revenus ont atteint 6,49 milliards de dollars, contre 6,2 milliards de dollars un an avant. Le consensus FactSet était de 1,55$ de bénéfice par action pour 5,91 milliards de revenus. "Au cours du trimestre, nous avons vu une économie généralement forte à l'intersection d'une inflation élevée et de chiffres d'emploi élevés, tandis que le marché du logement a continué sur une route sinueuse pour tenter de trouver sa place", résume Stuart Miller, le président de Lennar. Les livraisons ont augmenté de 9% par rapport à l'année précédente pour atteindre 13.659 logements, alors que les analystes prévoyaient 12.569. Lennar entend livrer 15.000 à 16.000 logements au deuxième trimestre fiscal et 62.000 à 66.000 sur l'exercice.