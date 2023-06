Lennar grimpe à Wall Street, sur des prévisions dopées

(Boursier.com) — Lennar , le promoteur immobilier américain, gagnait du terrain après bourse à Wall Street hier soir, suite à sa publication trimestrielle. Le groupe a publié des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice ajusté par action du deuxième trimestre a été de 2,94$, contre un consensus de 2,32$ et un niveau de 4,69$ un an avant. Les revenus ont été de 8,05 milliards de dollars, contre 8,36 milliards de dollars un an avant. Ils battent également largement le consensus de marché. Le constructeur de logements de luxe de Miami résiste donc bien, alors que les acheteurs semblent accepter les nouvelles 'normes' en matière de taux.

Lennar a relevé hier mercredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année concernant les livraisons. Le constructeur de maisons bénéficie d'une demande résistante, du fait du manque de stocks de maisons existantes et de la demande refoulée que les promoteurs n'ont pu satisfaire les années précédentes. Selon les données de la National Association of Realtors, l'inventaire des maisons existantes reste inférieur de 44% aux niveaux d'avant la pandémie, ce qui entraîne des hausses de prix dans certaines régions du pays, de multiples offres et des maisons vendues au-dessus du prix catalogue, rappelle Reuters. "Alors que les consommateurs en sont venus à accepter une nouvelle fourchette normale pour les taux d'intérêt, la demande s'est accélérée, laissant le marché se réconcilier avec la pénurie chronique d'approvisionnement due à plus d'une décennie de déficits de production", a déclaré Stuart Miller, président exécutif de Lennar. Le constructeur basé à Miami a relevé ses prévisions de livraisons totales de maisons pour 2023 entre 68.000 et 70.000 unités, contre des prévisions antérieures allant de 62.000 à 66.000 maisons.