Lennar dopé par les résultats

(Boursier.com) — Lennar , le promoteur immobilier américain, flambe avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet de publier des comptes supérieurs aux attentes de marché. Lennar se montre prudent concernant son marché, constatant une pression sur les acheteurs de logements du fait de taux d'intérêt accrus. "La détermination déclarée de la Fed à réduire l'inflation par le biais d'augmentations des taux d'intérêt et d'un resserrement quantitatif a commencé à avoir l'effet souhaité de ralentissement des ventes sur certains marchés et de blocage des hausses de prix dans tout le pays", a déclaré le président exécutif de Lennar, Stuart Miller.

Pour l'heure, la hausse des prix des maisons a fait grimper le bénéfice net attribuable au constructeur américain à 1,32 milliard de dollars, ou 4,49$ par action, au deuxième trimestre clos le 31 mai, contre 831 millions de dollars un an plus tôt. La marge brute a progressé malgré les coûts de matières premières et salariaux accrus. Le bénéfice ajusté par action a été de 4,69$, contre un consensus FactSet de 3,95$. Les revenus ont grimpé de 30% à 8,36 milliards de dollars, contre 8,12 milliards de consensus.