Legrand : vive hausse

(Boursier.com) — Legrand surperforme le marché en matinée à la faveur d'un titre en hausse de 2% à 94,7 euros. Berenberg a relevé à l''achat' sa recommandation sur le titre tout en remontant sa cible de 95 à 110 euros. Pour la première fois depuis sa dégradation à 'conserver' en 2021, le broker considère les prévisions et les estimations du consensus comme réalisables, voire battables. L'analyse note également la valorisation relative actuelle de la société, qui est fonction d'une croissance plus faible des bénéfices de base ces derniers temps - due à son exposition relative plus importante aux marchés résidentiels européens moroses et à la faiblesse persistante des bureaux commerciaux. Cependant, il pense que les vents contraires déjà forts sont plus susceptibles de s'atténuer que de s'accélérer au cours de l'exercice 2024.

Legrand bénéficiait également d'une prime par rapport à ses pairs en raison d'une croissance plus comparable, d'un ROIC plus élevé et plus stable et d'une allocation du capital généralement supérieure. Legrand s'échange actuellement sur un EV/EBIT prévisionnel à 12 mois de 14,9x, ce qui n'est pas bon marché, même s'il constitue, selon le courtier, un bon rapport qualité-prix pour une entreprise de cette qualité. Un décalage de valorisation est apparu entre Legrand et le groupe de référence, la société se négociant désormais avec une décote d'environ 12%, par rapport à une prime historique justifiable.