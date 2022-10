Legrand : vive hausse

(Boursier.com) — Legrand figure parmi les plus fortes hausses du jour sur le marché parisien avec un titre qui gagne 4% à 74,3 euros. Morgan Stanley a repris la couverture du dossier avec un avis 'surpondérer' et une cible de 93 euros. Le marché est plutôt partagé sur le titre puisque, selon le consensus de place, 12 analystes sont à l''achat', 8 sont à 'conserver' et 3 à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 83,58 euros. Legrand dévoilera les résultats de son troisième trimestre le 3 novembre.