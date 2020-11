Legrand : un point d'entrée intéressant ?

(Boursier.com) — Legrand est bien orienté en cette fin de semaine, en hausse de 1% à 71,5 euros. Barclays a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de 81 euros. La baisse du titre en 2020 sur des risques en France/Italie, des craintes liées à la croissance de la construction non résidentielle et à l'arrêt des fusions et acquisitions offre un point d'entrée intéressant pour l'un des noms les plus prestigieux du secteur, affirme le broker. La concentration de Legrand sur le marché de la basse tension lui a permis d'obtenir une part de marché élevée, un pouvoir de fixation des prix et un profil de trésorerie solide pour financer sa croissance externe. De plus, Legrand est exposé à hauteur d'environ 40% au marché résidentiel, l'un des plus importants dans la couverture du courtier...