Legrand tient le bon rythme

(Boursier.com) — La solide publication trimestrielle de Legrand est encore saluée par les opérateurs avec un titre qui monte de 0,8% à 83,88 euros. Le groupe industriel a dévoilé hier un chiffre d'affaires en croissance de 17,8%, à 1,972 MdE (+11,2% en organique), tandis que la marge opérationnelle ajustée s'est établie à 20,3%. Le résultat net part du Groupe affiche une hausse de 13,3% à 258 ME. Des données supérieures aux anticipations des analystes.

Tenant compte des réalisations du premier trimestre et des perspectives macroéconomiques actuelles, Legrand a confirmé ses objectifs 2022, à savoir une croissance de ses ventes hors effet de change comprise entre +5% et +11% avec une croissance organique comprise entre +3% et +7% et une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 20%.

Parmi les avis de brokers, la SocGen a revalorisé le dossier de 95 à 100 euros ('achat'), tandis que Bernstein a ajusté le curseur de 91 à 93 euros ('performance de marché') et Oddo BHF de 104 à 100 euros ('surperformer'). Citi a noté de son côté que Legrand avait dépassé les attentes du marché en matière de chiffre d'affaires et de marges au premier trimestre, ce qui consolide un peu plus ses prévisions de croissance organique 2022. Selon la banque, Legrand a besoin d'une croissance organique de 0% à 1% au cours des 9 mois restants pour atteindre le seuil inférieur de sa guidance, et de 5% à 6% pour atteindre le seuil supérieur... Elle estime ainsi que le consensus devrait se déplacer du bas de fourchette vers le haut.