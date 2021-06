Legrand : stable

(Boursier.com) — Dans un marché très calme, Legrand reste stable ce lundi à 89,40 euros, alors que le broker JP Morgan a revalorisé le dossier de 86 à 88 euros en restant 'neutre'. Parmi les autres avis, Morgan Stanley était repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en visant un cours de 92 euros et Bryan Garnier avait aussi ajusté sa cible à 90 euros en restant à l'achat. Le groupe a rehaussé dernièrement ses objectifs annuels après un solide premier trimestre, qui a bénéficié de la demande des marchés résidentiels et des centres de données... Sur les trois premiers mois de l'exercice, le groupe industriel a dégagé un résultat opérationnel ajusté de 361,1 millions d'euros, en hausse de 27,8%, pour un chiffre d'affaires en amélioration de 10,5% à 1,67 MdE (+13,1% en organique). Le bénéfice net part du Groupe est en hausse de 36,4% à 228 ME. Des résultats supérieurs aux attentes des analystes... La marge opérationnelle (avant acquisitions) s'élève à 21,9% et le cash-flow libre normalisé représentant 16,5% des ventes, en croissance de 19,9% et en progression de 1,3 point par rapport au premier trimestre 2020.

Guidance relevée

Compte-tenu des performances enregistrées sur le premier trimestre, et en dépit d'un contexte qui reste incertain du fait de la situation sanitaire et des tensions croissantes sur les chaînes d'approvisionnement, Legrand a relevé ses objectifs 2021 et vise désormais une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre +4% et +7% (1 à 6% précédemment) ; un effet périmètre d'au moins +3% ; une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2020) comprise entre 19,6% et 20,4% (contre 19,2 à 20,2% auparavant).

La base de comparaison sera "très favorable" au deuxième trimestre 2021, tant en chiffre d'affaires qu'en marge, et exigeante au second semestre 2021 et en particulier au troisième trimestre. Le groupe vise par ailleurs un taux d'achèvement 2021 de sa feuille de route RSE d'au moins 100%, traduisant la poursuite du déploiement d'une démarche ESG exemplaire et ambitieuse, en particulier dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la diversité.