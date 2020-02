Legrand : se renforce dans l'éclairage aux Etats-Unis

Legrand : se renforce dans l'éclairage aux Etats-Unis









(Boursier.com) — Legrand annonce le rachat de Focal Point qui vient renforcer ses positions dans l'éclairage architectural prescrit pour les bâtiments commerciaux aux Etats-Unis. Le Français ne divulgue pas le prix d'acquisition de sa cible.

Il s'agit d'un acteur de premier plan aux Etats-Unis de l'éclairage architectural prescrit pour les bâtiments non résidentiels (hôpitaux, écoles et universités, bureaux, etc.), proposant des offres sur mesure, notamment destinées à la rénovation. Basée à Chicago, Focal Point emploie plus de 750 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 200 M$, principalement aux Etats-Unis.

Après les acquisitions de Pinnacle Architectural Lighting en 2016, d'OCL et de Finelite en 2017, puis de Kenall en 2018, ce rachat permet à Legrand de renforcer son leadership aux Etats-Unis dans le contrôle et les solutions d'éclairage, avec ses offres pour l'éclairage architectural prescrit et pour applications critiques dans les bâtiments commerciaux, ses systèmes de gestion d'éclairage à forte efficacité énergétique ou encore ses solutions innovantes connectées.

Legrand avait publié mi-février de solides résultats annuels, pleinement en ligne avec ses objectifs. Le groupe industriel a ainsi dégagé en 2019 un bénéfice opérationnel ajusté en hausse de 9,4% à 1,33 MdE pour un chiffre d'affaires en amélioration de 10,4% à 6,62 MdsE (+2,6% en organique). La marge opérationnelle ressort ainsi à 20% et à 20,4% avant acquisitions. Le résultat net part du Groupe grimpe de 8,2% à 834,8 ME et le cash-flow libre bondit de 39,9% à 1,04 MdE.