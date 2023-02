Legrand s'envole après un exercice 2022 de qualité

(Boursier.com) — En tête du palmarès, Legrand s'envole de 8% à 88,3 euros, les investisseurs saluant la solide publication du groupe industriel. La firme a dégagé l'an passé un bénéfice net de 1 milliard d'euros (+10,5%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 19,2% à 8,34 MdsE. La progression organique des ventes est de +9,7%, avec +10,2% dans les pays matures et +8,1% dans les nouvelles économies. Portées par une forte dynamique commerciale et le pricing power du Groupe, ces réalisations tiennent également à une gestion très active de la supply-chain dans un contexte de tensions sur les approvisionnements. L'effet périmètre lié aux acquisitions est de +3%. Sur la base des acquisitions annoncées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait d'environ +1,5% en 2023 en année pleine. L'impact de l'effet de change sur l'année est de +5,5%. Sur la base des taux de change moyens du mois de janvier 2023, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires 2023 serait d'environ -2%.

Le résultat opérationnel ajusté est de 1,7 MdE, en hausse de 18,7%, et la marge opérationnelle ajustée s'établit à 20,4%. A 1,5 MdE, la marge brute d'autofinancement représente 17,8% des ventes en 2022, en baisse d'un point par rapport à 2021.

Le Conseil d'administration de Legrand proposera à l'approbation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 31 mai 2023 le versement d'un dividende de 1,90 euro par action au titre de 2022, soit une croissance de +15,2% par rapport à 2021. Le détachement du dividende aura lieu le 2 juin 2023 pour un paiement le 6 juin. Compte-tenu des très bonnes performances du Groupe sur 5 ans (2018-2022) se traduisant notamment par une excellente génération de trésorerie (cash-flow libre total de 4,8 MdsE), et confiant dans son modèle de création de valeur à court comme à moyen terme, Legrand confirme la poursuite d'une politique ambitieuse de croissance externe, avec une allocation du capital conforme à son modèle moyen terme (au moins 50% du cash-flow libre investi en acquisitions bolt-on) et annonce un programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 500 millions d'euros sur 18 mois.

Le Groupe poursuivra en 2023 son développement rentable et responsable dans le cadre de sa feuille de route stratégique. Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, confiant dans son modèle de création de valeur intégrée, et hors impacts liés au désengagement du Groupe de Russie, Legrand se fixe pour objectifs en 2023 : une croissance de ses ventes hors effet de change comprise entre +2% et +6% comprenant un effet périmètre d'environ +3% ; une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022, hors Russie et impacts liés) d'environ 20% des ventes ; et un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la deuxième année de sa feuille de route 2022-2024.