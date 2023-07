Legrand révise à la hausse ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires de Legrand a progressé de 4,9% par rapport à la même période de 2022 pour atteindre 4.294,8 ME. La progression organique des ventes est de +4,6% sur la période, avec +2,4% dans les pays matures et +11,2% dans les nouvelles économies. Dans un marché du bâtiment en retrait, cette évolution témoigne d'une bonne résistance tirée par les segments à plus forte croissance, le 'pricing power' et une bonne performance commerciale du Groupe.

L'effet périmètre total est de +1,3%, dont +1,8% lié aux acquisitions et -0,5% d'impact net lié au désengagement prévu de la Russie. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, cet effet serait proche de +2% en année pleine, hors impact lié au désengagement de la Russie.

L'impact de l'effet de change au premier semestre 2023 est de -1%. Sur la base des taux de change moyens du mois de juin 2023 seul, l'effet de change annuel sur le chiffre d'affaires serait de près de -2,5% en 2023.

Résultat et marge opérationnels ajustés

Au premier semestre 2023, le résultat opérationnel ajusté est de 954,7 ME, en progression de +14% par rapport au premier semestre 2022. La marge opérationnelle ajustée s'établit ainsi à 22,2% des ventes de la période.

Avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie la marge opérationnelle ajustée atteint 22,7% des ventes du premier semestre 2023, en hausse de +2,2 points par rapport à celle du premier semestre 2022.

L'impact sur la marge opérationnelle ajustée des acquisitions et de la Russie sur le semestre sont de respectivement -0,3 point et -0,2 point.

Sur la période, le niveau élevé de rentabilité du groupe est porté par la marge brute qui reflète une solide maîtrise des coûts et des prix de vente.

Création de valeur et solidité du bilan

Le résultat net part du Groupe est en hausse de +18,8% par rapport au premier semestre 2022, à 650,9 ME et s'établit à 15,2% du chiffre d'affaires. Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 26%.

Le bénéfice net par action s'établit à 2,45 euros, soit une croissance de 19% par rapport au premier semestre 2022.

Le cash flow libre représente 18,9% du chiffre d'affaires de la période, soit 813,8 ME, dans un contexte de couverture renforcée des stocks appelée à se normaliser progressivement. Le cash flow libre normalisé progresse de +11,4% à 17,9% du chiffre d'affaires.

Le ratio de dette nette sur EBITDA s'établit à 1,2 au 30 juin 2023. Le Groupe dispose de 2,9 MdsE de disponibilités de trésorerie avec une maturité de sa dette brute, à plus de 90% à taux fixe, de 4,6 années.

Legrand a conduit avec succès une deuxième émission d'obligations liées au développement durable indexées sur les engagements RSE du Groupe, pour un montant de 700 ME, à taux fixe, avec une échéance à 6 ans.

Objectifs annuels 2023 révisés à la hausse

Le Groupe poursuit en 2023 son développement rentable et responsable dans le cadre de sa feuille de route stratégique.

Tenant compte des perspectives macroéconomiques mondiales actuelles, et hors ralentissement économique majeur, Legrand vise désormais pour l'année 2023 :

- une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie comprise entre +5% et +8% (contre +2% et +6% précédemment) comprenant un effet périmètre d'environ +2% ;

- une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie et impacts liés d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment) ;

- un taux de réalisation RSE d'au moins 100% pour la deuxième année de sa feuille de route 2022-2024.

Benoît Coquart, Directeur général de Legrand, a déclaré : "Dans un contexte de marché du bâtiment globalement en retrait, Legrand enregistre des résultats très solides sur le premier semestre. Le chiffre d'affaires est en croissance de +4,9%, avec une belle résistance de notre croissance organique à +4,6% portée notamment par les segments à plus forte croissance (solutions d'efficacité énergétique, produits connectés et pour datacenters). Les indicateurs financiers restent très robustes, avec une marge opérationnelle ajustée élevée, à 22,2% des ventes, un cash flow libre atteignant 813,8 ME, un résultat net à 15,2% du chiffre d'affaires et un bénéfice net par action en croissance de 19%.

Le Groupe poursuit activement ses initiatives de croissance et de développement, avec le lancement de nombreux produits nouveaux, l'acquisition de trois nouvelles sociétés depuis le début de l'année (Encelium, Clamper et l'annonce ce jour de Teknica au Chili), et enfin l'optimisation continue de sa structure de coûts.

Ces performances confirment une nouvelle fois la pertinence et la résistance du modèle de création de valeur du Groupe. Fort de ces réalisations, Legrand révise à la hausse ses objectifs annuels.

Le déploiement soutenu de notre feuille de route stratégique et les tendances de fonds, telles que l'électrification, l'évolution des modes de vie et de travail, la digitalisation des usages, ou encore la maîtrise des consommations d'énergie, portent nos segments à plus forte croissance, et nous permettent ainsi de viser en 2023 une performance pleinement en ligne avec notre modèle moyen-terme de croissance et de création de valeur."

AGENDA FINANCIER :

Résultats des 9 premiers mois 2023 : 8 novembre 2023;

Début de la "quiet period" le 9 octobre 2023;

Résultats annuels 2023 : 15 février 2024;

Début de la "quiet period" le 16 janvier 2024;

Assemblée Générale des actionnaires : 29 mai 2024.