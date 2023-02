Legrand reste bien orienté

(Boursier.com) — Encore porté par sa publication annuelle, Legrand surperforme le marché ce vendredi avec un titre qui avance de 0,85% à 85,8 euros. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment bénéficie d'un coup de pouce de Kepler Cheuvreux qui est passé à l''achat' sur le dossier tout en portant son cours cible de 73 à 98 euros. Morgan Stanley ('surpondérer') a revalorisé le titre de 93 à 100 euros tandis que Oddo BHF a lui rehaussé son objectif de 84 à 86 euros mais reste 'neutre'.

Le groupe a su montrer une belle résilience de sa marge d'EBITA en 2022 avec un recul de 10 pb à 20,4%, malgré des volumes stables et ce grâce au pricing et à une forte capacité à adapter ses coûts. L'analyste estime que 2023 devrait être dans la même veine. Mais dans le secteur, la plupart des groupes (Assa Abloy, Rexel, Schneider Electric, etc) devraient être capables de générer une croissance bien plus soutenue, du fait d'un positionnement sur des segments plus porteurs (electrification, automation...), ajoute le courtier.