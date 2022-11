Legrand : rebondit après la sanction

(Boursier.com) — Dans le sillage du marché, Legrand remonte de 1,8% à 73,3 euros après avoir été sanctionné hier à la suite de sa publication trimestrielle. Si les résultats sur neuf mois sont ressortis en progression et globalement en ligne avec les attentes des analystes, Oddo BHF explique que le mix de la croissance organique s'est révélé décevant sur le troisième trimestre. En effet, la hausse des revenus en comparable est de 8,4%, avec -2,9% d'effet volumes et +11,3% d'effet prix. Les volumes avaient augmenté de +3,4% au T1 et +0,3% au T2. Par ailleurs, la marge d'EBIT ajusté a reculé de 120 pb à 20,2% sur 9 mois.

Le spécialiste des infrastructures électriques a ainsi été à la fois contraint par son offre (toujours des tensions sur la supply chain qui entrainent de la perte de CA) et par sa demande (début de retournement sur certains segments, notamment ceux exposés au consommateur en Europe). Le groupe va devoir faire la preuve dans les prochains trimestres de sa capacité à tenir ses marges par temps de crise, conclut l'analyste, à 'surperformer' sur la valeur avec une cible abaissée de 94 à 84 euros.

Barclays a, de son côté, ajusté son objectif de 89 à 87 euros, tout en réitérant son avis 'surpondérer'.