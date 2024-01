Legrand : question de cycle ?

(Boursier.com) — Legrand abandonne 0,3% à 91,30 euros ce jeudi, alors que Citigroup reste à 'surperformance' sur le dossier, mais ramène son cours cible de 114 à 108 euros. UBS avait lui dégradé le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment à 'vendre' fin 2023, tout en ramenant sa cible de 108 à 82 euros. La banque évoquait un potentiel de croissance "limité", des risques cycliques et une valorisation "exigeante"...

Selon Morgan Stanley, le secteur européen des biens d'équipement connaîtra probablement une transition vers un environnement plus typique, à faible croissance, en 2024, le "grand débouclage" étant en grande partie terminé, estime la banque... Les analystes de MS mettaient en évidence une croissance structurelle sur les marchés finaux tels que le réseau électrique, les centres de données et l'énergie éolienne, avec des niveaux de carnet de commandes favorables, mais ils notaient aussi des "risques spécifiques" liés à des stocks élevés, des attentes de marge gonflées et des reports d'investissements... Ils recommandaient ainsi de continuer à être sélectif au sein du secteur, avec Siemens parmi leurs choix favoris.

En octobre dernier, le groupe avait été sanctionné après le ralentissement plus marqué que prévu de sa croissance au troisième trimestre et l'ajustement à la baisse de sa guidance annuelle... Le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment avait ainsi fait état d'une croissance organique de 1,8% sur les trois mois clos fin septembre, contre +3,6% de consensus.

Tenant compte des réalisations sur les 9 premiers mois de l'année et des perspectives macroéconomiques mondiales à court terme, le management vise désormais pour l'année 2023 une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie d'environ +5% (contre +5% et +8% précédemment) avec une croissance organique comprise entre +2,5% et +3,5% et un effet périmètre lié aux acquisitions proche de +2% ; et une marge opérationnelle ajustée de 20,5% à 21,0% des ventes avant acquisitions, à périmètre 2022, et hors Russie et impacts liés (contre environ 20,5% précédemment).