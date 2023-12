Legrand : progresse encore malgré Morgan Stanley

(Boursier.com) — En hausse de 0,2% à 95,1 euros, Legrand fait fi d'une note de Morgan Stanley et aligne une sixième séance consécutive dans le vert. Le secteur européen des biens d'équipement connaîtra probablement une transition vers un environnement plus typique, à faible croissance, en 2024, le "grand débouclage" étant en grande partie terminé, affirme la banque. Les analystes de MS mettent en évidence une croissance structurelle sur les marchés finaux tels que le réseau électrique, les centres de données et l'énergie éolienne, avec des niveaux de carnet de commandes favorables, mais ils notent aussi des risques spécifiques liés à des stocks élevés, des attentes de marge gonflées et des reports d'investissements. Ils recommandent de continuer à être sélectif au sein du secteur, avec Siemens parmi leurs choix favoris. Ils dégradent en revanche Legrand à 'pondération en ligne'.