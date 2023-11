Legrand précise les objectifs annuels...

(Boursier.com) — Sur les neuf premiers mois de 2023, le chiffre d'affaires de Legrand progresse de +2,5% par rapport à la même période de 2022 pour atteindre 6 307,3 MEUR.

La progression organique des ventes est de +3,7% sur la période, avec +1,9% dans les pays matures et +9% dans les nouvelles économies. L'effet périmètre total est de +1,3%, dont +2,1% lié aux acquisitions et -0,7% d'impact net lié au désengagement de la Russie. Sur la base des acquisitions réalisées, et de leurs dates probables de consolidation, ainsi que de la cession effective des activités du Groupe en Russie en date du 4 octobre 2023, cet effet serait proche de +1% en année pleine, dont près de +2% lié aux acquisitions et -1% lié au désengagement de Russie.

Le résultat opérationnel ajusté est de 1 363,5 MEUR, en progression de +9,9% par rapport à la même période de 2022. La marge opérationnelle ajustée s'établit ainsi à 21,6% des ventes des neuf premiers mois. Avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie, la marge opérationnelle ajustée atteint 21,9% des ventes des neuf premiers mois de 2023, en hausse de +1,7 points par rapport aux neuf premiers mois de 2022. L'impact sur la marge opérationnelle ajustée des acquisitions et de la Russie sur les neuf premiers mois sont de respectivement -0,2 points et -0,1 point.

Le résultat net part du Groupe est en hausse de +15,5% par rapport aux neuf premiers mois de 2022, à 937,2 MEUR et s'établit à 14,9% du chiffre d'affaires. Cette hausse tient essentiellement à la progression du résultat opérationnel, l'évolution favorable du résultat financier, et un taux d'impôt sur les sociétés qui s'établit à 26%. Le bénéfice net par action s'établit à 3,53 EUR, soit une croissance de 15,9% par rapport aux neuf premiers mois de 2022.

Tenant compte des réalisations sur les neuf premiers mois de l'année et des perspectives macroéconomiques mondiales à court terme, Legrand vise désormais pour l'année 2023 : une croissance de ses ventes hors effet de change et hors impacts de la Russie d'environ +5% (contre +5% et +8% précédemment) avec une croissance organique comprise entre +2,5% et +3,5% et un effet périmètre lié aux acquisitions proche de +2% ; une marge opérationnelle ajustée de 20,5% à 21,0% des ventes avant acquisitions, à périmètre 2022, et hors Russie et impacts liés (contre environ 20,5% précédemment).

Fin juillet, le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment avait revu à la hausse ses objectifs 2023. Il visait pour l'année : une croissance, hors effet de change et hors impacts de la Russie, comprise entre +5% et +8%, comprenant un effet périmètre d'environ +2% ; et une marge opérationnelle ajustée avant acquisitions (à périmètre 2022), et hors Russie et impacts liés, d'environ 20,5% des ventes (contre environ 20% précédemment).