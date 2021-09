Legrand organise une journée investisseurs digitale

(Boursier.com) — Legrand organise ce 22 septembre une journée investisseurs digitale retransmise en direct depuis son siège à Limoges. A cette occasion, le Comité de Direction détaille comment le groupe accélère sa croissance créatrice de valeur.

I. Un modèle de développement unique centré sur la création de valeur

Benoît Coquart (Directeur général) et Franck Lemery (Directeur financier) exposent les piliers du modèle de développement unique de Legrand centré sur la création de valeur (positions de leaderships, innovation, stratégie d'acquisitions bolt-on, processus de gestion éprouvés, esprit entrepreneurial, etc.) ainsi que sa performance financière et ESG de premier plan.

II. Accélération des initiatives de croissance

Benoît Coquart et Gloria Glang (Directrice de la stratégie et du développement) présentent la feuille de route stratégique du Groupe.

Legrand accélère sa création de valeur rentable et responsable en tirant pleinement profit du cycle économique qui s'ouvre. Le groupe déploie de nombreuses initiatives destinées à accélérer son développement, notamment sur des segments à plus forte croissance (datacenters, offres connectées du programme Eliot et efficacité énergétique), avec pour objectif que leur contribution au chiffre d'affaires, de 31% en 2020, atteigne 50% à moyen-terme.

Chacune des trois zones géographiques illustre un de ses axes stratégiques clé :

- Frédéric Xerri (Directeur Europe) : Eliot en Europe ;

- John Selldorff (Directeur général de Legrand North & Central America) : l'efficacité énergétique aux Etats-Unis ; et

- Jean-Luc Cartet (Directeur Asie Pacifique, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud) : les datacenters dans le reste du monde.

III. Optimisation des ressources et promotion des talents

Antoine Burel (Directeur général adjoint, Directeur des opérations) et Karine Alquier-Caro (Directrice des achats) détaillent comment Legrand poursuit sa démarche continue d'excellence opérationnelle.

Bénédicte Bahier (Directrice des ressources humaines) présente les atouts de la culture et l'organisation de Legrand, avec notamment un taux d'engagement des collaborateurs de 80% en 2021, en très forte progression par rapport à 2017. Elle souligne également les priorités du groupe en termes de diversité, inclusion et talents.

IV. Confirmation des objectifs moyen-terme

Enfin, Legrand confirme à cette occasion ses objectifs moyen-terme annoncés le 11 février dernier. Sur l'ensemble d'un cycle économique et hors ralentissement économique majeur, le Groupe vise :

- une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires, hors effets de change, comprise entre +5% et +10% ;

- une marge opérationnelle ajustée moyenne, d'environ 20% du chiffre d'affaires ;

- un cash flow libre normalisé compris en moyenne entre 13% et 15% du chiffre d'affaires.

Legrand poursuivra par ailleurs le déploiement d'une démarche ESG exemplaire et ambitieuse, portée par des feuilles de route exigeantes, en particulier dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et la promotion de la diversité. La cinquième feuille de route RSE du Groupe débutera en 2022 et sera portée par Virginie Gatin (Directrice de la responsabilité sociétale et environnementale), qui vient de rejoindre le Comité de Direction.

La présentation détaillée qui sera partagée pendant l'événement, ainsi que le lien vers le webcast sont accessibles sur le site de Legrand à l'adresse suivante : https://www.legrandgroup.com/fr/investisseurs-et-actionnaires/journee-investisseurs/journee-investisseurs-2021.

Agenda financier

Résultats des 9 premiers mois 2021 : 4 novembre 2021

Début de la "quiet period" le 5 octobre 2021

Résultats annuels 2021 : 10 février 2022

Début de la "quiet period" le 11 janvier 2022

Assemblée Générale des actionnaires : 25 mai 2022.