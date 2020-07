Legrand : objectif en vue

(Boursier.com) — Legrand avance de 0,3% à 69,50 euros en matinée ce jeudi. L'actualité autour du spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment est dominée par une note de Citigroup qui a relevé son objectif de cours de 60 à 70 euros. Goldman Sachs avait déjà rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur en visant aussi 70 euros. La marge opérationnelle ajustée avant acquisitions est ressortie à 18,7% au T1, correspondant à un fléchissement d'un point par rapport au premier trimestre 2019. À 167,1 ME, le résultat net part du Groupe a baissé de 12,2% par rapport au premier trimestre 2019, soit -23,3 ME. "Ces évolutions traduisent une bonne résistance de la performance du groupe, en dépit d'un environnement dégradé", avait commenté la direction de Legrand qui anticipe cependant "un retrait marqué" de l'activité au deuxième trimestre... Réponse le 31 juillet avec la présentation des comptes du S1 !