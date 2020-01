Legrand : net repli

Legrand : net repli









Crédit photo © Legrand

(Boursier.com) — En queue du CAC40, Legrand abandonne 1,7% à 71,7 euros en début de séance à Paris. L'actualité autour du groupe industriel est marquée par une note de Bank of America ML qui dégradé la valeur à 'sous-performer'. Le broker américain explique que la valorisation relative de la société se situe à un niveau de haut de cycle, or compte tenu des inquiétudes relatives au secteur de la construction aux Etats-Unis et d'un environnement macro qui s'améliore très lentement, les opérateurs sont susceptibles de se détourner des " noms défensifs les plus coûteux ". Malgré un rendement élevé des flux de trésorerie disponibles, le titre est justement valorisé selon le courtier.